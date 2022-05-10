ИВ Баку направит около 51 млн манатов на ремонт зданий и закупку материалов

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» (структура Исполнительной власти Баку) направит на капитальный ремонт и закупку материалов 50 млн 772,951 тыс. манатов.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» с этой целью подписало два контракта.

Первый контракт подписан с ООО «Trilliant Engineering». В соответствии с контрактом компания осуществит ремонту зданий на территории Баку, входящих в государственный жилищный фонд. Сумма контракта – 34 млн 335, 999 тыс. манатов.

Второй контракт подписан с ООО «Modul Xidmet». В соответствии с контрактом компания осуществит закупку материалов предназначенных для оказания коммунальных услуг.

Сумма контракта - 16 млн 436,951 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков