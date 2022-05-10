Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший

Экипаж турецкого сухогруза, стоящего на рейде в Темрюке, справился с пожаром на борту, предположительно, есть один погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Пожар потушен силами экипажа. (...) На борту работают органы следствия. Выгорела ходовая рубка. (...) Предположительно один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ущерба окружающей среде от пожара нет.

О пожаре на иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк на Азовском море сообщил ранее "Интерфаксу" источник в службах порта. "На сухогрузе "Aqua" на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик. Информации о пострадавших пока нет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. Россиян на борту, по предварительным данным, нет.

На борту сухогруза коммерческий груз, по предварительным данным, зерновые культуры.