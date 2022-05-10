Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший

Экипаж турецкого сухогруза, стоящего на рейде в Темрюке, справился с пожаром на борту, предположительно, есть один погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.
"Пожар потушен силами экипажа. (...) На борту работают органы следствия. Выгорела ходовая рубка. (...) Предположительно один человек погиб", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ущерба окружающей среде от пожара нет.
О пожаре на иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк на Азовском море сообщил ранее "Интерфаксу" источник в службах порта. "На сухогрузе "Aqua" на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик. Информации о пострадавших пока нет", - сказал собеседник агентства.
По его данным, на борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. Россиян на борту, по предварительным данным, нет.
На борту сухогруза коммерческий груз, по предварительным данным, зерновые культуры.
Швейцария готова содействовать проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - президент Национального совета
Алиев принял участие в открытии Цифрового центра управления Азеришыг в городе Шуша
Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов по мирному договору
США на 100 тыс. б/с понизили прогноз добычи нефти в стране на 2022г и 2023г
Газпром отверг основания объявления Киевом форс-мажора по транзиту, заявил о невозможности перенаправления объемов
Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов, предлагает перенести объемы на основную ветку
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Финляндия и Швеция одновременно подадут заявки в НАТО на следующей неделе
Макрон обсудил с Орбаном перспективу введения эмбарго ЕС на российскую нефть
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ