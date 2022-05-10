Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7982 RUR   0.0244 GBR   2.1026 TRY   0.1125

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 10.05.2022 19:16

Алиев принял участие в открытии Цифрового центра управления Азеришыг в городе Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник посещают город Шуша (Карабахский регион страны), приняли участие в открытии Цифрового центра управления ОАО «Азеришыг».

В информации на сайте главы государства отмечается, что Алиев ознакомился с ходом реставрационных работ, проводимых в городе.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ПОЕЗДКА


Похожие новости


Баку рассчитывает на сотрудничество с FAO в вопросах продбезопасности и развития сельского хозяйства в Карабахе и Восточном Зангезуре - Алиев Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году В Восточном Зангезуре и Карабахе строится 9 водохранилищ Президент Алиев посещает Карабахский регион Азербайджана В Кяльбяджаре будет построен отель на 160 мест, в Шуше планируется построить 5-звездочный отель – Алиев Желдорогу Барда-Агдам планируется ввести в строй в 2023г - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az