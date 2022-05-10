Алиев принял участие в открытии Цифрового центра управления Азеришыг в городе Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник посещают город Шуша (Карабахский регион страны), приняли участие в открытии Цифрового центра управления ОАО «Азеришыг».
В информации на сайте главы государства отмечается, что Алиев ознакомился с ходом реставрационных работ, проводимых в городе.
Б.Рустамбеков
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