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Дальнее зарубежье 10.05.2022 19:46

Макрон обсудил с Орбаном перспективу введения эмбарго ЕС на российскую нефть

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном с целью прийти к договоренности с Будапештом по проекту эмбарго ЕС на нефть из РФ, которое блокирует Венгрия, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на правительство Венгрии.

Разговор Макрона с Орбаном имел целью обсудить "в духе солидарности гарантии (...), необходимые для условий снабжения нефтью" некоторых государств-членов, цитирует телеканал сообщение Елисейского дворца.

Ранее во вторник о контакте французского президента с главой венгерского правительства сообщил госсекретарь при МИД председательствующей в Совете ЕС Франции Клеман Бон. "Некоторые страны, как Венгрия, очень зависимы, еще больше, чем другие европейские страны, от этого вида энергии. Следовательно, идет поиск решений, и сегодня несколько европейских лидеров, среди которых (президент Франции) Эмманюэль Макрон и (председатель Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен, будут разговаривать с (премьер-министром Венгрии) Виктором Орбаном, чтобы найти решения", - объяснил высокопоставленный французский чиновник.

Вопрос о нефтяном эмбарго обсуждается в связи с подготовкой шестого пакета санкций ЕС в отношении РФ в связи с украинской ситуацией.

Накануне в Будапеште побывала фон дер Ляйен для беседы с Орбаном. По ее оценке, в дискуссии с венгерской стороной достигнут прогресс. Во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер прокомментировал журналистам итог ее визита в Венгрию. Он сообщил, что фон дер Ляйен обсуждала с Орбаном вопросы, связанные с "безопасностью энергетического снабжения ЕС и Венгрии в контексте дискуссий вокруг предложения комиссии о дополнительных санкциях, затрагивающих российские нефть и нефтепродукты".

"Мы признаем, что Венгрия, как и другие страны, не имеющие выходов к морю, у которых сложилась определенная зависимость от России, находятся в особых условиях, требующих разработки специфических решений. Этому был посвящен обмен мнениями, оказавшийся очень конструктивным и позволяющим определить ряд направлений, по которым продолжится совместная работа", - сказал Мамер.

При этом он уточнил, что сроки такой работы не определялись в ходе этих переговоров. Дискуссия велась по направлениям, которые должны стать предметом совместного решения с различными аспектами, в частности, такими очевидными, как инфраструктура доставки нефти взамен нынешней. Затрагивались такие вопросы, как запасы нефти и нефтеперерабатывающие заводы. "И в более широком плане обсуждались все вопросы преобразования (венгерской) энергетической системы, чтобы можно было осуществить этот переход к независимости от российских источников", - сказал Мамер.

"Мы сформулируем специфические предложения с различными сроками в зависимости от различных ситуаций государств. Но сроки во время этой встречи не обсуждались", - уточнил представитель ЕК.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ


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