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Дальнее зарубежье 10.05.2022 20:16

Финляндия и Швеция одновременно подадут заявки в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели, сообщила во вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники.

"Обе страны работают над тем, чтобы их заявки были поданы в один и тот же день. Вероятно, это произойдет уже в начале следующей недели", - говорится в публикации.

Как ожидается, в четверг премьер-министр Санна Марин (Sana Marin) и президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) выскажут свои мнения о вступлении в НАТО. В субботу позицию на НАТО изложит социал-демократическая партия, возглавляемая Марин.

В Швеции решение о вступлении в НАТО принимает правительство, возглавляемое социал-демократами. Таким образом, на практике решение будет принимать шведская социал-демократическая партия, которая объявит о своей поддержке вступления в НАТО 15 мая. По данным HS, это стало известно финскому правительству, как минимум, на прошлой неделе.

После этого начнутся переговоры с НАТО. Все 30 стран НАТО должны ратифицировать членство, что может занять от 4 до 12 месяцев.

В правилах НАТО не указано, в какой форме подается заявка. Вероятная альтернатива - письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Заявка Финляндии, скорее всего, будет подана послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом (Klaus Korhonen).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с альянсом более чем на 1,2 тыс. км.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, ЗАЯВКА


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