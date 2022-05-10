Финляндия и Швеция одновременно подадут заявки в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели, сообщила во вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники.
"Обе страны работают над тем, чтобы их заявки были поданы в один и тот же день. Вероятно, это произойдет уже в начале следующей недели", - говорится в публикации.
Как ожидается, в четверг премьер-министр Санна Марин (Sana Marin) и президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) выскажут свои мнения о вступлении в НАТО. В субботу позицию на НАТО изложит социал-демократическая партия, возглавляемая Марин.
В Швеции решение о вступлении в НАТО принимает правительство, возглавляемое социал-демократами. Таким образом, на практике решение будет принимать шведская социал-демократическая партия, которая объявит о своей поддержке вступления в НАТО 15 мая. По данным HS, это стало известно финскому правительству, как минимум, на прошлой неделе.
После этого начнутся переговоры с НАТО. Все 30 стран НАТО должны ратифицировать членство, что может занять от 4 до 12 месяцев.
В правилах НАТО не указано, в какой форме подается заявка. Вероятная альтернатива - письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Заявка Финляндии, скорее всего, будет подана послом Финляндии в НАТО Клаусом Корхоненом (Klaus Korhonen).
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в альянс "с распростертыми объятиями" и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.
Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с альянсом более чем на 1,2 тыс. км.
Швейцария готова содействовать проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - президент Национального совета
Алиев принял участие в открытии Цифрового центра управления Азеришыг в городе Шуша
Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов по мирному договору
США на 100 тыс. б/с понизили прогноз добычи нефти в стране на 2022г и 2023г
Газпром отверг основания объявления Киевом форс-мажора по транзиту, заявил о невозможности перенаправления объемов
Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов, предлагает перенести объемы на основную ветку
Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший
Обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия мины обезврежены - Минобороны
В Азербайджане 12-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ