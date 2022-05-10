Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7982 RUR   0.0244 GBR   2.1026 TRY   0.1125

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.05.2022 23:44

Лукашенко договорился с Россией оставить в Белоруссии С-400 и "Искандеры"

Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и "Искандеры", а также купить у России дополнительные, заявил президент Александр Лукашенко.

"Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции (на Украине)... Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по гособоронзаказу, его цитирует пресс-служба президента.

Глава государства также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер". "Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И опять же я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", - сказал Лукашенко.

"Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики. Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть", - заявил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОРУЖИЕ


Похожие новости


Лукашенко: Запад переходит на Украине "красную линию", от его действий зависит, какое оружие будет применять РФ Белоруссия никому угрожать не собирается - Лукашенко Лукашенко заявил об отсутствии планов размещать в Беларуси ядерное оружие Лукашенко советует Зеленскому заключить с Путиным договор, а то потом придется подписывать капитуляцию Белоруссия будет в основном торговать в Россией и Китаем, доллар «никому не нужен» - Лукашенко Лукашенко прогнозирует обострение угроз военной безопасности в ближайшей перспективе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az