Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов, предлагает перенести объемы на основную ветку

Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка". На данный момент по этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину.

ОГТСУ ссылается на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

В связи с этим с 08:00 по бакинскому времени "Оператор ГТС Украины" прекратит прием газа в точке входа "Сохрановка". При этом возможен временный перенос недоступных мощностей на точку входа "Суджа" (обеспечивает транзит оставшихся 76% объемов), допускают украинские газовики.

Сайт ОГТСУ пока не публикует транзитные номинации на газовые сутки 11 мая, тогда как обычно первые заявки на транзит доступны на его сайте примерно с 18 часов предыдущего дня.

Заявление вызвало скачок цен на газ в Европе - июньский фьючер на TTF на бирже ICE подскочил на 10% и сейчас торгуется около $1060 за тысячу кубических метров.