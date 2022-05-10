Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из газопроводов, предлагает перенести объемы на основную ветку

Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка". На данный момент по этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину.
ОГТСУ ссылается на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".
В связи с этим с 08:00 по бакинскому времени "Оператор ГТС Украины" прекратит прием газа в точке входа "Сохрановка". При этом возможен временный перенос недоступных мощностей на точку входа "Суджа" (обеспечивает транзит оставшихся 76% объемов), допускают украинские газовики.
Сайт ОГТСУ пока не публикует транзитные номинации на газовые сутки 11 мая, тогда как обычно первые заявки на транзит доступны на его сайте примерно с 18 часов предыдущего дня.
Заявление вызвало скачок цен на газ в Европе - июньский фьючер на TTF на бирже ICE подскочил на 10% и сейчас торгуется около $1060 за тысячу кубических метров.
Алиев: Я - счастливый человек, так как сохранил верность клятве восстановить территориальную целостность Азербайджана и Карабах свободен
Швейцария готова содействовать проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - президент Национального совета
Алиев принял участие в открытии Цифрового центра управления Азеришыг в городе Шуша
Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший
Обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия мины обезврежены - Минобороны
В Азербайджане 12-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Лукашенко договорился с Россией оставить в Белоруссии С-400 и "Искандеры"
Донорская конференция ЕС по Сирии собрала 6,4 млрд евро на помощь стране
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ