США на 100 тыс. б/с понизили прогноз добычи нефти в стране на 2022г и 2023г

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета жидких углеводородов) на 2022 год с 12,01 млн б/с до 11,91 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).
Прогнозный показатель на 0,7 млн б/с превышает результат 2021 года.
Ведомство понизило прогноз добычи в 2023 году - также на 100 тыс. б/с, до 12,85 млн б/с., однако данный показатель может стать рекордным за последние несколько лет.
Последний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.
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