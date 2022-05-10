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ТЭК 10.05.2022 22:15

Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022г до 99,6 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,6 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA скорректировало свой прогноз в сторону понижения. В марте министерство прогнозировало потребление нефти в текущем году на уровне 99,8 млн б/с.

Пересмотр прогноза обусловлен снижением ожиданий роста потребления нефти в Китае и США.

По оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 1,9 млн б/с - до 101,5 млн б/с.

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Тэги: США, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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