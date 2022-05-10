Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022г до 99,6 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,6 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Таким образом EIA скорректировало свой прогноз в сторону понижения. В марте министерство прогнозировало потребление нефти в текущем году на уровне 99,8 млн б/с.
Пересмотр прогноза обусловлен снижением ожиданий роста потребления нефти в Китае и США.
По оценке EIA, в 2023 году спрос на нефть увеличится на 1,9 млн б/с - до 101,5 млн б/с.
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