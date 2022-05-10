Минэнерго США немного понизило прогноз цены Brent на 2022г, но существенно повысило на 2023г

Минэнерго США слегка понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год с $103,37/барр. до $103,35/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
При этом ведомство существенно повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $92,57/барр. до $97,24/барр.
EIA ожидает, что цена Brent во второй половине 2022 года составит $103/барр., однако отмечает, что прогноз является неопределенным. Фактические цены будут зависеть от того, как санкции против России - уже введенные и потенциальные - отразятся на добыче нефти в стране и последующих продажах на мировых рынках.
"Поскольку запасы нефти в настоящее время невелики, мы ожидаем, что возможности давления для снижения цен на нее ограниченны, и будут существовать рыночные условия для значительной волатильности цен", - подчеркивают в EIA.
По оценке Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР составили 2,63 млрд барр., что немного больше, чем в феврале - самого низкого показателя с апреля 2014 года.
При этом в министерстве считают, что, учитывая возможное сокращение добычи нефти в РФ, рынки будут сбалансированы со второго квартала 2022 года до конца 2023 года.
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