Минэнерго США ожидает цену газа на Henry Hub во II пол. - $8,59/Mmbtu, чуть снизил прогноз экспорта СПГ на фоне цен

Спотовая цена газа на американской площадке Henry Hub в апреле составляла в среднем $6,59 за Mmbtu, что выше среднего мартовского значения в $4,90/Mmbtu и выше уровня апреля 2021 года, составлявшего $2,66/Mmbtu, говорится в ежемесячном отчете управления информации Минэнерго США (EIA).

"Мы ожидаем, что средняя цена на Henry Hub во II квартале 2022 года составит $7,83/Mmbtu (предыдущий прогноз - $5,68/Mmbtu) и $8,59/Mmbtu во II полугодии 2022 года. Высокие прогнозируемые цены на природный газ отражают наши ожидания того, что этим летом уровень запасов природного газа останется ниже среднего за пять лет (2017-2021 гг.)", - говорится в отчете.

"Уровень хранения ниже среднего частично обусловлен ограниченными возможностями перехода с природного газа на уголь для производства электроэнергии, что, по нашим прогнозам, будет поддерживать высокий спрос на природный газ для производства электроэнергии, несмотря на высокие цены. Цены на природный газ могут значительно превысить прогнозируемые уровни, если летние температуры будут выше, чем предполагалось в этом прогнозе, а спрос на электроэнергию выше", - ожидают в EIA.

Минэнерго прогнозирует, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США останется высоким в течение лета. "Мы ожидаем, что спотовая цена на Henry Hub в 2023 г. составит в среднем $4,74 Mmbtu (предыдущий прогноз - $4,01/MMBtu). Прогнозируемое падение цен на 2023 г. отражает наши ожидания увеличения добычи природного газа в следующем году и низкого роста спроса на экспорт и спрос на СПГ, что способствует более высокому уровню хранения в 2023 г., чем в 2022 г.", - сообщает EIA.

В апреле экспорт СПГ из США составлял в среднем 11,6 млрд кубических футов в сутки, что немного ниже исторического пика почти в 12 млрд куб. футов в сутки, установленного в марте.

"Мы прогнозируем, что экспорт СПГ из США составит в среднем 12,1 млрд куб. футов в сутки с мая по август, что немного ниже нашего предыдущего прогноза. Этот прогноз отражает наше предположение о несколько более низком спросе на СПГ в Азии и Европе этим летом по сравнению с нашим предыдущим предположением, отчасти из-за устойчиво высоких цен на природный газ. Мы ожидаем, что в этом году экспорт СПГ из США составит в среднем 12 млрд куб. футов в сутки (предыдущий прогноз - 12,2 млрд куб. футов в сутки, то есть снижение прогноза составляет 0,2 млрд куб. футов в сутки или 2 млрд кубометров газа в год), что на 23% больше, чем в 2021 году за счет расширения мощностей", - говорится в отчете.

Однако EIA не ожидает, что какие-либо новые экспортные мощности будут введены в эксплуатацию в прогнозируемый период, и в результате прогноз роста экспорта СПГ замедлился до 5% в 2023 году, при этом экспорт СПГ в среднем составит 12,6 млрд куб. футов в сутки в течение года.