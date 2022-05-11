Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул предложение о "европейском политическом сообществе" накануне, и в Брюсселе ожидают подробностей, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"Эта идея была сформулирована лишь вчера во время заключительного выступления на конференции о будущем Европы, и французский президент объявил, что он представит это предложение более детализированным образом коллегам во время Европейского совета. Надо подождать, чтобы лучше понять существо этого предложения", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
Мамер отвечал на вопрос, в чем смысл инициативы Макрона о новом политическом образовании для стран, не входящих в ЕС, но рассчитывающих в него вступить, тогда как уже существует "Восточное партнерство". "Я не могу вам сказать, подобно или нет "Восточному партнерству" предложение французского президента", - признал представитель ЕК.
"Уже существует процедура вступления (в ЕС), которая четко определена и которая сейчас продолжается для ряда стран. И это (предложение Макрона) ничего не меняет для данной процедуры", - объяснил Мамер.
Президент Франции 9 мая предложил создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину. "Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий Украине присоединиться к ЕС, займет несколько лет, в действительности, возможно, несколько десятилетий", - сказал Макрон.
"Европейский союз, учитывая его уровень интеграции и стремлений, не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента... Мы должны, столкнувшись с этим новым геополитическим контекстом, найти способ думать о нашей Европе, нашем единстве, стабильности, не ослабляя близость, построенную внутри ЕС", - заявил президент.
Макрон добавил, что в этих условиях предлагает создать "европейское политическое сообщество". Организация позволила бы европейским демократическим странам, придерживающимся основных ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и передвижения людей, сказал президент Франции.
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