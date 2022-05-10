Генсек НАТО заболел COVID-19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сдал положительный тест на COVID-19, сообщает во вторник представитель альянса Оана Лунгеску. "У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тест на COVID-19 оказался положительным", - написала Лунгеску в твиттере. По данным представителя, Столтенберг переносит заболевание в лёгкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме. Столтенберг полностью вакцинирован и сделал бустерную дозу, добавила Лунгеску.

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