Алиев: Я - счастливый человек, так как сохранил верность клятве восстановить территориальную целостность Азербайджана и Карабах свободен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещающий Шушу, выступил с обращением.
«Сегодня 99-я годовщина со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня я совершил поездку в Физули и Шушу. 10 мая прошлого года я находился в Нахчыване. А 10 мая этого года я – в Карабахе, в освобожденном от оккупации Карабахе», - отмечается в обращении азербайджанского лидера.
Президент отметил, что Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги перед азербайджанским народом. «В самые сложные для нашего народа моменты он находился рядом с ним, избавил азербайджанский народ от больших бед, трагедий. Гейдар Алиев – основоположник азербайджанской государственности, основатель Азербайджанского государства, его созидатель», - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что Гейдар Алиев посвятил свою жизнь народу, и самой большой его мечтой было вновь увидеть Карабах освобожденным, восстановить территориальную целостность Азербайджана. «К сожалению, отцу не удалось увидеть сегодняшний день. Сотни тысяч азербайджанцев, как и он, ушли из жизни, не увидев этот день. Мы, их последователи, довели дело до конца, завет отца выполнен. Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, не увидев сегодняшнего дня, возрадовались. Их душа возрадовалась благодаря нам», - сказал президент.
Алиев подчеркнул, что в 2003 году, когда впервые был избран президентом Азербайджана, он поклялся восстановить территориальную целостность страны. «Я поклялся в этом. Я - счастливый человек, потому что сохранил верность этой клятве, и сегодня Карабах свободен. Сегодня в Карабахе и Зангезуре развевается азербайджанский флаг. Сегодня, 10 мая, еще раз выражая почтение азербайджанского народа к памяти великого лидера, я хочу заверить азербайджанский народ в том, что и впредь буду делать все возможное для развития нашего народа, государства, укрепления нашей независимости», - отметил глава государства.
Президент добавил, что в настоящее время власти Азербайджана осуществляют меры для возрождения Карабаха. «Во всех регионах высокими темпами идут созидательные и восстановительные работы, на всех освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, созидательные и восстановительные работы. По существу города и села отстраиваются заново. Потому что в период оккупации враг сравнял с землей все наши города и села, разрушил все наши исторические памятники. Привел в ужасное состояние такой город, как Шуша, являющийся жемчужиной Карабаха, региона, Кавказа. Мы – хозяева этой земли уже вернулись, и эта земля, небо видят это. Каждый день мы строим. Мы восстановим, восстанавливаем все освобожденные земли», - сказал он.
Алиев вновь заверил, что «мы навсегда вернулись на эти земли, на родные земли и будем жить здесь вечно». «Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!», - сказал президент страны.
Р.Ахмедов
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