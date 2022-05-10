Донорская конференция ЕС по Сирии собрала 6,4 млрд евро на помощь стране

Около 6,4 млрд евро на 2022 год и далее обязались выделить в помощь Сирии участники организованной Евросоюзом шестой Брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", сообщила Еврокомиссия (ЕК).
"Финансирование поможет людям в Сирии и соседних странах, принимающих сирийских беженцев. Из этой суммы более 4,8 млрд евро было обещано ЕС, в том числе более 3,1 млрд евро поступит от Европейской комиссии и 1,7 млрд евро - от государств-членов ЕС", - отмечается в коммюнике ЕК, опубликованном во вторник.
"Сегодня мы показываем, что международное сообщество по-прежнему настроено поддерживать сирийский народ, где бы он ни находился, а также гостеприимные принимающие общины, которые дают ему приют. (...) Мы по-прежнему убеждены в том, что всеобъемлющее политическое решение, достигнутое при посредничестве Организации Объединенных Наций, является высшим императивом", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В Брюсселе указывают на то, что ЕС и его государства-члены остаются крупнейшими донорами, поддерживающими людей в Сирии и в регионе с начала кризиса в 2011 году. Они в общей сложности мобилизовали уже 27,4 млрд евро для поддержки этой страны, сообщается в документе ЕК.
Шестая ежегодная конференция, посвященная будущему Сирии и региона, проходила в Брюсселе 9-10 мая при участии правительств, международных и региональных организаций и агентств, в также неправительственных организаций.
Итогом работы пятой донорской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", состоявшейся в Брюсселе 29-30 марта 2021 года, стали обязательства на 5,3 млрд евро.
Алиев: Я - счастливый человек, так как сохранил верность клятве восстановить территориальную целостность Азербайджана и Карабах свободен
Швейцария готова содействовать проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - президент Национального совета
Алиев принял участие в открытии Цифрового центра управления Азеришыг в городе Шуша
Объем перевозок по ТМТМ в текущем году может вырасти в 6 раз
Число действующих нефтегазовых буровых в мире в апреле упало 2-й месяц подряд - Baker Hughes
Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший
Обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия мины обезврежены - Минобороны
В Азербайджане 12-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ