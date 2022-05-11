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Билл Гейтс заразился COVID-19

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

"У меня положительный результат на COVID-19. У меня легкие симптомы, и я следую совету экспертов, изолируясь, до тех пор, пока снова не буду здоров ", - написал Гейтс в твиттере.

Он отметил, что вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины от COVID-19, а также имеет доступ к "отличной медицинской помощи".

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Тэги: США, ГЕЙТС, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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