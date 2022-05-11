Билл Гейтс заразился COVID-19

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
"У меня положительный результат на COVID-19. У меня легкие симптомы, и я следую совету экспертов, изолируясь, до тех пор, пока снова не буду здоров ", - написал Гейтс в твиттере.
Он отметил, что вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины от COVID-19, а также имеет доступ к "отличной медицинской помощи".
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