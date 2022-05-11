Казахстан и Турция договорились выйти на уровень расширенного стратегического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали во вторник совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.

"Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте. Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства", - цитирует Токаева его пресс-служба.

Переговоры с участием членов официальных делегаций стран состоялись во вторник в Анкаре в рамках государственного визита президента Казахстана в Турцию.

Глава государства отдельно остановился на динамичном развитии отношений двух стран.

"Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил 5 млрд долларов. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов", - отметил Токаев.

Он добавил, что Казахстан готов поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия.

"Завтра я проведу встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будет подписан ряд коммерческих соглашений на 1 млрд долларов", - сказал глава государства.

Эрдоган со своей стороны заявил о готовности вывести отношения между странами на новый уровень и выразил свою поддержку реформам в Казахстане.

"Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и Казахстан - две братские страны (...) Турецкий народ придает большое значение миру и стабильности в Казахстане. Ваши энтузиазм и решительность в деле строительства Нового Казахстана заслуживают большого уважения. Выражаю поддержку проводимым Вами масштабным реформам в стране", - приводятся в сообщении слова турецкого лидера.

По итогам переговоров в присутствии глав государств был подписан ряд документов. В частности, межправительственные соглашения о международных комбинированных перевозках грузов; об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля; о сотрудничестве в области карантина и защиты растений; о сотрудничестве в области образования и другие документы.