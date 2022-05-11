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ТЭК 11.05.2022 09:23

Автомобильное топливо в Белоруссии подорожает в 11-й раз с начала года

Белоруссия вновь повышает цены на автомобильное топливо: с 11 мая оно подорожает на 2 копейки, говорится в сообщении на сайте концерна "Белнефтехим".

Розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на Аи-92-К5-Евро - 2,22 белорусского рубля за литр, Аи-95-К5-Евро - 2,32 бел. рубля, Аи-98-К5-Евро - 2,54 бел. рубля, дизтопливо - 2,32 бел. рубля за литр.

Это уже одиннадцатое подорожание в текущем году: цены на него повышались 1, 9, 15, 22 и 29 марта, а также 5, 12, 19 и 26 апреля, 5 мая, каждый раз на 2 копейки.

Ранее концерн "Белнефтехим" отмечал, что "строго придерживается политики сдержанного изменения цен на моторное топливо с учетом комплексной оценки экономического состояния НПЗ, динамики изменения котировок нефти и конъюнктуры рынка нефтепродуктов в сопредельных государствах".

Официальный курс на 11 мая - 2,5981 бел. руб./$1.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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