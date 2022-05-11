Президент США и премьер-министр Италии обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе встречи в Белом доме обсудили последние события, связанные с ситуацией на Украине, сообщает Белый дом.

"Они подчеркнули свою неизменную приверженность достижению мира через поддержку Украины и возложения расходов на Россию", - отмечается в сообщении.

Они также обсудили меры, направленные на укрепление продовольственной безопасности и изменение глобальных энергетических рынков в связи с масштабными экономическими проблемами, вызванными ситуацией вокруг Украины.

Кроме того, американский и итальянский лидеры обязались продолжать совместную работу над "глобальными кризисами от COVID-19 до изменения климата, а также продолжать сотрудничество по общим внешнеполитическим вызовам, включая Китай и Ливию".