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10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

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ТЭК 11.05.2022 09:27

Цены на нефть уверенно растут после падения накануне

Цены на нефть уверенно растут в среду утром после падения накануне, вызванного беспокойством трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае.

Падение нефтяных контрактов также было вызвано подорожавшим долларом. Более дорогая американская валюта удорожает покупку нефти для трейдеров, пользующихся другими валютами, пишет MarketWatch.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $104,65 за баррель, что на $2,19 (2,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $3,48 (3,3%), до $102,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,88 за баррель, что на $2,12 (2,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась $3,33 (3,2%), до $99,76 за баррель.

Кроме того, неспособность ЕС быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти также сказалась на нефтяных котировках, считает аналитик ING Варрен Паттерсон. "Похоже, что последний пакет санкций нужно будет смягчить, чтобы его одобрили все члены Евросоюза", - написал эксперт. Так Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из РФ к 2024 году, а не к концу текущего.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти (API) о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Согласно данным организации, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая.

Рынок ждет публикации официальных данных со стороны министерства энергетики США, которая состоится в 18:30. Эксперты The Wall Street Journal прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Штатах на 300 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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