Манат подорожал к евро, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 мая ЦБА установил на уровне 1,7920 манат/1EUR (10 мая - 1,7982 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 мая оставил без изменения на уровне 0,0244 манат/1RUB.
Б.Рустамбеков
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