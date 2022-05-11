Число действующих нефтегазовых буровых в мире в апреле упало 2-й месяц подряд - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось в апреле по итогам второго месяца подряд - до минимума в этом году, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.
В среднем в минувшем месяце в мире работало 1603 установки против 1661 в марте. При этом апрельский уровень на 414 превышает показатель за аналогичный месяц 2021 года.
В США количество буровых в прошлом месяце выросло на 29 относительно марта и составило 690, что является самым высоким показателем за два года. Между тем в Канаде их число сократилось на 78 - до минимального за последние десять месяцев уровня в 107.
Количество установок за минувший месяц в Азиатско-Тихоокеанском регионе уменьшилось на 3 (до 184), на Ближнем Востоке - также на 3 (до 300), в Африке - на 9 (до 78). При этом в Европе показатель вырос на 3 (до 81), в Латинской Америке - также на 3 (до 163, максимум за два года).
Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года она включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.
Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2021 году увеличилось до 1361 с исторического минимума в 1352, зафиксированного по итогам 2020 года.
Предыдущий рекордный минимум в 1457 буровых был установлен в 1999 году. Исторический максимум был достигнут в 1981 году - 5624 установки.
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