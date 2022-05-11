Путин образовал межведомственную группу по валютному регулированию и международным расчетам во главе с Орешкиным

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом 9 мая, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Межведомственную группу, согласно распоряжению, возглавил помощник президента РФ Максим Орешкин, в ее состав войдут председатель Банка России Эльвира Набиуллина (по согласованию), министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, главы ФНС, ФТС, Росфинмониторинга, заместители министров сельского хозяйства, промышленности и торговли, иностранных дел, энергетики, представители ряда других ведомств.

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