Объем перевозок по ТМТМ в текущем году может вырасти в 6 раз

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2022 году может вырасти в шесть раз, до 3,2 млн тонн, говорится в отчете международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (Middle corridor).
"В этом году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза к уровню прошлого года, до 50 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз, до 3,2 млн тонн", - следует из отчета ассоциации.
В сообщении отмечается, что за 4 месяца 2022 года объем перевозок грузов по маршруту ТМТМ составил 733 тыс. тонн или свыше 5 тыс. вагонов и 10 тыс. контейнеров ДФЭ.
"По итогам мероприятия был согласован комплекс совместных мер для обеспечения бесперебойных перевозок, учитывая значительное увеличение объемов перевозок по маршруту ТМТМ", - говорится в информации.
Заседание общего собрания международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (Middle corridor) прошло в Анкаре под председательством главы АО "НК "КТЖ" Нурлана Сауранбаева.
Как сообщалось, Казахстан из-за ситуации на Украине предлагал странам в качестве альтернативы использовать транспортный маршрут ТМТМ для доставки грузов.
ТМТМ - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году. Частью коридора, который позволяет в три раза сократить время доставки грузов из Китая в Европу, является вошедшая в эксплуатацию железная дорога Баку-Ахалкалаки-Карс.
Алиев: Я - счастливый человек, так как сохранил верность клятве восстановить территориальную целостность Азербайджана и Карабах свободен
Швейцария готова содействовать проведению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией - президент Национального совета
Алиев принял участие в открытии Цифрового центра управления Азеришыг в городе Шуша
Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший
Обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия мины обезврежены - Минобороны
В Азербайджане 12-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Южная Корея ответит жестко и немедленно в случае провокации со стороны КНДР
Новая Зеландия вводит санкции в отношении восьми организаций и граждан РФ
Палата представителей США приняла законопроект об оказании помощи Украине почти на $40 млрд
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ