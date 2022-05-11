Объем перевозок по ТМТМ в текущем году может вырасти в 6 раз

Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2022 году может вырасти в шесть раз, до 3,2 млн тонн, говорится в отчете международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (Middle corridor).

"В этом году ожидается рост контейнерных перевозок в два раза к уровню прошлого года, до 50 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент). По прогнозным данным, в этом году объемы перевозок вырастут в шесть раз, до 3,2 млн тонн", - следует из отчета ассоциации.

В сообщении отмечается, что за 4 месяца 2022 года объем перевозок грузов по маршруту ТМТМ составил 733 тыс. тонн или свыше 5 тыс. вагонов и 10 тыс. контейнеров ДФЭ.

"По итогам мероприятия был согласован комплекс совместных мер для обеспечения бесперебойных перевозок, учитывая значительное увеличение объемов перевозок по маршруту ТМТМ", - говорится в информации.

Заседание общего собрания международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (Middle corridor) прошло в Анкаре под председательством главы АО "НК "КТЖ" Нурлана Сауранбаева.

Как сообщалось, Казахстан из-за ситуации на Украине предлагал странам в качестве альтернативы использовать транспортный маршрут ТМТМ для доставки грузов.

ТМТМ - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Реализация проекта началась в 2013 году. Частью коридора, который позволяет в три раза сократить время доставки грузов из Китая в Европу, является вошедшая в эксплуатацию железная дорога Баку-Ахалкалаки-Карс.