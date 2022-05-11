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СНГ 11.05.2022 09:57

Российские активы на территории Украины переходят в собственность государства

Кабинет министров Украины передает все российские активы на территории Украины государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Со всеми нашими партнерами мы также говорим о большом плане восстановления Украины. Уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы. Мы предполагаем, что одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и денежные средства", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

"Сегодня у нас в повестке дня документ, определяющий, что российские активы на территории Украины переходят государству, а именно государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд". Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - заявил премьер.

Как сообщил в Телеграм-канале представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение предполагает, что для исполнения закона "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов" госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины" передаются в хозяйственное ведение принудительно изъятые согласно этому закону объекты права собственности РФ и ее резидентов.

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