Philip Morris покупает производителя зажигалок Cricket за $16 млрд

Табачный концерн Philip Morris International покупает Swedish Match AB, самым известным брендом которой являются зажигалки Cricket, за 161,2 млрд шведских крон ($16 млрд).
Шведская компания объявила в среду, что получила предложение от Philip Morris и рекомендует акционерам принять его, пишет The Wall Street Journal.
Американская компания заплатит по 106 крон денежными средствами за каждую акцию Swedish Match. Это на 39% превышает их стоимость на закрытие рынка в пятницу - за день до того, как WSJ сообщило о ведении компаниями переговоров.
Цена акций Swedish Match в ходе торгов в среду подскочила почти на 25% - до 95 крон. В этом году стоимость компании увеличилась на 32% (до 117 млрд крон).
Котировки бумаг Philip Morris с начала текущего года выросли на 4,1% (до $155 млрд).
Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.
Swedish Match крупный мировой производитель некурительных табачных изделий (снюс и жевательный табак) и спичек, также выпускает сигары и зажигалки.
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