Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 11.05.2022 13:19

Сбербанк и ВТБ ищут покупателей для своих дочерних банков в Казахстане

Сбербанк и ВТБ ведут поиск инвесторов с целью продажи им своих "дочек" в Казахстане, сообщила председатель агентства республики по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

"Сбербанк (Казахстан) и банк ВТБ (Казахстан) сейчас проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника", - сообщила Абылкасымова журналистам в среду.

Она отметила, что после определения потенциального инвестора АРРФР окажет содействие в получении разрешения от властей США по выводу банков из санкционного списка.

Казахстан, подчеркнула председатель агентства, соблюдает весь перечень санкций в отношении российских банков.

"Это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. Мы следим, чтобы запрещенные операции не проводились в отношении санкционных лиц и организаций. Таким образом, мы снижаем риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки", - отметила Абылкасымова.

Как сообщалось, казахстанские "дочки" российских банков ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк в марте попали под блокирующие санкции США.

В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". После перерегистрации "дочка" Альфа-банка в Казахстане будет работать под брендом Eco Bank.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 апреля 2022 года "дочки" Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ занимают 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объему активов среди 22 банков страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az