Сбербанк и ВТБ ищут покупателей для своих дочерних банков в Казахстане

Сбербанк и ВТБ ведут поиск инвесторов с целью продажи им своих "дочек" в Казахстане, сообщила председатель агентства республики по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.
"Сбербанк (Казахстан) и банк ВТБ (Казахстан) сейчас проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника", - сообщила Абылкасымова журналистам в среду.
Она отметила, что после определения потенциального инвестора АРРФР окажет содействие в получении разрешения от властей США по выводу банков из санкционного списка.
Казахстан, подчеркнула председатель агентства, соблюдает весь перечень санкций в отношении российских банков.
"Это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. Мы следим, чтобы запрещенные операции не проводились в отношении санкционных лиц и организаций. Таким образом, мы снижаем риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки", - отметила Абылкасымова.
Как сообщалось, казахстанские "дочки" российских банков ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк в марте попали под блокирующие санкции США.
В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". После перерегистрации "дочка" Альфа-банка в Казахстане будет работать под брендом Eco Bank.
По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 апреля 2022 года "дочки" Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ занимают 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объему активов среди 22 банков страны.
Президент Литвы обсудит в Баку вопросы торгово-экономического взаимодействия
Баку и Асунсьон обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере
Туркменистан предлагает Азербайджану разработать проекты по формированию новых транспортных коридоров
Токаев считает, что Казахстан и Турция могут создать на Каспии новый турцентр
Китай обнародовал научные данные миссии по доставке лунного грунта на Землю
Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
В Иране арестовали двух европейцев
Матвиенко отправляется с трехдневным визитом в Туркменистан
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ