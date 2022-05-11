Сбербанк и ВТБ ищут покупателей для своих дочерних банков в Казахстане

Сбербанк и ВТБ ведут поиск инвесторов с целью продажи им своих "дочек" в Казахстане, сообщила председатель агентства республики по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

"Сбербанк (Казахстан) и банк ВТБ (Казахстан) сейчас проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника", - сообщила Абылкасымова журналистам в среду.

Она отметила, что после определения потенциального инвестора АРРФР окажет содействие в получении разрешения от властей США по выводу банков из санкционного списка.

Казахстан, подчеркнула председатель агентства, соблюдает весь перечень санкций в отношении российских банков.

"Это необходимо для того, чтобы предотвратить риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки. Мы следим, чтобы запрещенные операции не проводились в отношении санкционных лиц и организаций. Таким образом, мы снижаем риск распространения вторичных санкций на казахстанские банки", - отметила Абылкасымова.

Как сообщалось, казахстанские "дочки" российских банков ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк в марте попали под блокирующие санкции США.

В мае "дочку" Альфа-банка приобрел казахстанский банк "ЦентрКредит". После перерегистрации "дочка" Альфа-банка в Казахстане будет работать под брендом Eco Bank.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 апреля 2022 года "дочки" Сбербанка, Альфа-банка и ВТБ занимают 4-е, 11-е и 13-е места соответственно по объему активов среди 22 банков страны.