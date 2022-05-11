Турецкие компании инвестируют $65 млн в строительство новых и расширение действующих фармпроизводств в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният подписала соглашения с двумя турецкими фармацевтическими компаниями о расширении действующих в Казахстане совместных фармпроизводств и строительстве новых, сообщила пресс-служба Минздрава Казахстана.

По данным пресс-службы министерства, министром было подписано соглашение с фармацевтической компанией "Nobel Ilac", предусматривающее планы компании инвестировать $55 млн в модернизацию и расширение действующего совместного производства в Казахстане.

Также документом предусмотрено строительство второго фармацевтического завода в Алматы, где будет налажено производство препаратов в форме саше и высокотехнологичных биосимиляров.

"В настоящее время осуществляется разработка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования проекта, которые планируется завершить до конца первого полугодия 2022 года и приступить к поэтапной реализации проекта с полным завершением в декабре 2025 года", - говорится в пресс-релизе Минздрава Казахстана.

В Алматы действует завод АО "Нобел АФФ", основанный 20 лет назад совместно с турецкой "Nobel Ilac".

Еще одно соглашение по производству фармацевтических препаратов в Алматы подписано с компанией "ATABAY KIMYA SANAYI TICARET".

В Минздраве уточнили, что в рамках подписанного документа компания инвестирует $10 млн в строительство указанного завода. Срок реализации проекта - до конца 2023 года.