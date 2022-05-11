Венгрия не согласится на эмбарго против нефти РФ, если оно затронет нефтепроводы - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения ЕС по санкциям в отношении российской нефти по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики, сообщают европейские СМИ.

По словам Сийярто, такие санкции уничтожат экономику Венгрии. Он также отметил, что Евросоюз пока не предлагает никаких решений проблем, которые возникнут в Венгрии, в случае принятия таких ограничительных мер.

Bloomberg отмечает, что, по словам министра, Будапешт будет готов одобрить санкции ЕС против нефти РФ лишь, если они не будут касаться нефтепроводов. В нынешнем виде предложения по санкциям по-прежнему неприемлемы для Венгрии, считает Сийярто.