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ТЭК 11.05.2022 14:01

Венгрия не согласится на эмбарго против нефти РФ, если оно затронет нефтепроводы - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложения ЕС по санкциям в отношении российской нефти по-прежнему неприемлемы, так как в случае одобрения приведут к разрушительным последствиям для венгерской экономики, сообщают европейские СМИ.

По словам Сийярто, такие санкции уничтожат экономику Венгрии. Он также отметил, что Евросоюз пока не предлагает никаких решений проблем, которые возникнут в Венгрии, в случае принятия таких ограничительных мер.

Bloomberg отмечает, что, по словам министра, Будапешт будет готов одобрить санкции ЕС против нефти РФ лишь, если они не будут касаться нефтепроводов. В нынешнем виде предложения по санкциям по-прежнему неприемлемы для Венгрии, считает Сийярто.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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