Токаев считает, что Казахстан и Турция могут создать на Каспии новый турцентр

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал убеждение, что Казахстан и Турция совместно могут создать на побережье Каспия новый туристский центр в Центральной Азии, сообщила пресс-служба главы государства.

"Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию", - приводятся слова Токаев в распространенном в среду сообщении пресс-службы.

Президент Казахстана посетил Турцию с рабочим визитом, где встретился с представителями бизнес-сообщества страны.

Токаев отметил, по сообщению пресс-службы, что турецкие компании в Казахстане вносят большой вклад в развитие туристической индустрии и потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз.

"У турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами", - подчеркнул Токаев.

По его словам, в Казахстане с участием турецкого бизнеса реализован 61 проект на сумму более $2 млрд, в работе еще 25 проектов на сумму более $2,5 млрд, на стадии реализации - 54 проекта стоимостью более $1,3 млрд.