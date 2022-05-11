Президент Литвы обсудит в Баку вопросы торгово-экономического взаимодействия

Президент Литвы Гитанас Науседа на следующей неделе посетит Азербайджан, сообщил советник литовского президента Вайдас Аугустинавичюс. «На следующей неделе Науседа посетит Азербайджан с бизнеc-миссией, в ходе которой будут обсуждаться возможности способы диверсификации рынков экспорта и импорта сырья», - сказал Аугустинавичюс в интервью литовским СМИ. Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».