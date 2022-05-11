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Внешняя политика 11.05.2022 13:42

Президент Литвы обсудит в Баку вопросы торгово-экономического взаимодействия

Президент Литвы Гитанас Науседа на следующей неделе посетит Азербайджан, сообщил советник литовского президента Вайдас Аугустинавичюс.

«На следующей неделе Науседа посетит Азербайджан с бизнеc-миссией, в ходе которой будут обсуждаться возможности способы диверсификации рынков экспорта и импорта сырья», - сказал Аугустинавичюс в интервью литовским СМИ.

Э.Шафиев

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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