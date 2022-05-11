Лавров: Россия не хочет войны в Европе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны в Европе, но обратил внимание на заявления Запада о необходимости нанесения поражения России.
"Если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в столице Омана.
Министр обратил внимание на то, что "именно Запад постоянно настойчиво заявляет о том, что в этой ситуации надо нанести России поражение".
"Выводы делайте сами", - заявил Лавров.
Президент Литвы обсудит в Баку вопросы торгово-экономического взаимодействия
Баку и Асунсьон обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере
Туркменистан предлагает Азербайджану разработать проекты по формированию новых транспортных коридоров
Саудовская Аравия в июне резко снизит цены на экспортную нефть для всех, кроме США
Суд приостановил процедуру банкротства оператора Северного потока 2 до сентября
Торговать российской нефтью станет труднее с середины мая - трейдер
Токаев считает, что Казахстан и Турция могут создать на Каспии новый турцентр
Китай обнародовал научные данные миссии по доставке лунного грунта на Землю
Пожар на судне в Азовском море потушен, возможно есть погибший
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ