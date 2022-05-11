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СНГ 11.05.2022 14:04

Лавров: Россия не хочет войны в Европе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны в Европе, но обратил внимание на заявления Запада о необходимости нанесения поражения России.

"Если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции в столице Омана.

Министр обратил внимание на то, что "именно Запад постоянно настойчиво заявляет о том, что в этой ситуации надо нанести России поражение".

"Выводы делайте сами", - заявил Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЕВРОПА, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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