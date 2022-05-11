Лавров: у России есть достаточно покупателей энергоресурсов, будем с ними работать

Россия имеет достаточное количество покупателей своих энергоресурсов и без стран Запада, будет работать с ними, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать, а Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.