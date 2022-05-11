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Дальнее зарубежье 11.05.2022 21:18

Безработица в ОЭСР в марте снизилась до 5,1%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в марте опустилась до 5,1% по сравнению с 5,2% месяцем ранее.

Таким образом, данный показатель снижался или оставался стабильным одиннадцать месяцев подряд, отмечается в сообщении ОЭСР. При этом он находится ниже 5,3% - уровня февраля 2020 года, последнего месяца до начала пандемии COVID-19.

Количество безработных в странах ОЭСР в марте сократилось на 579 тыс. и составило 34,605 млн. Это на 0,9 млн ниже доковидного показателя.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце уменьшилась до 5,3% с 5,4% в феврале, среди мужчин - до 5% с 5,1%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) опустился до 10,9% с 11,1%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - до 4,4% с 4,5%.

В еврозоне безработица в марте опустилась до 6,8% с 6,9% месяцем ранее, в Европейском союзе - до 6,2% с 6,3%. В США она снизилась до 3,6% с 3,8%, в Японии - до 2,6% с 2,7%, в Канаде - до 5,3% с 5,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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