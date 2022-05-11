Торговать российской нефтью станет труднее с середины мая - трейдер

Нефтетрейдерам станет намного труднее покупать и продавать российскую нефть, начиная с середины этого месяца, считает глава азиатского бизнеса крупнейшей в мире трейдерской компании Vitol Майк Мюллер.
Это произойдет из-за ужесточения санкций ЕС против России на фоне конфликта в Украине. Как ожидается в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, европейские страны откажутся от российской нефти к концу этого года. Тем не менее не все члены ЕС поддерживают это решение. Венгрия, к примеру, требует предоставления большего количества времени для диверсификации поставок.
Между тем нефтяной экспорт России вероятно упал на 1 млн баррелей в сутки с 7,5 млн баррелей в сутки в период до начала военной операции РФ в Украине в конце февраля, заявил Мюллер в подкасте Gulf Intelligence. Поставки могут упасть еще больше после 15 мая, добавил эксперт.
"Мы практически приближаемся к той дате, после которой международная банковская система не сможет осуществлять транзакции с участием российских организаций. Санкции ЕС запретят целый ряд операций с 15 мая", - сказал Мюллер.
При этом даже для тех компаний, которые до сих пор могли торговать российскими энергоресурсами, ссылаясь на обязательства по контрактам, наступит совершенно "другая реальность", отметил Мюллер.
Тем временем в прошлом месяце Vitol объявила, что намерена прекратить осуществлять сделки с продукцией из РФ к концу текущего года.
Мюллер также отметил, что многие трейдеры, страховщики, банки и логистические компании уже сокращают объемы работ с российскими энергоресурсами из-за опасений нарушить введенные санкции и навредить репутации. Тем не менее некоторые некрупные трейдеры, как ожидается, продолжат совершать сделки с Россией, хотя столкнутся с задержками поставок из-за трудностей в нахождении страховщиков и перевозчиков.
Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent к 14:30 в среду подорожали на $2,99 (2,92%) по сравнению с ценой на закрытие предыдущих торгов, до $105,45 за баррель.
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