Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.05.2022 14:39

Торговать российской нефтью станет труднее с середины мая - трейдер

Нефтетрейдерам станет намного труднее покупать и продавать российскую нефть, начиная с середины этого месяца, считает глава азиатского бизнеса крупнейшей в мире трейдерской компании Vitol Майк Мюллер.

Это произойдет из-за ужесточения санкций ЕС против России на фоне конфликта в Украине. Как ожидается в рамках шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза, европейские страны откажутся от российской нефти к концу этого года. Тем не менее не все члены ЕС поддерживают это решение. Венгрия, к примеру, требует предоставления большего количества времени для диверсификации поставок.

Между тем нефтяной экспорт России вероятно упал на 1 млн баррелей в сутки с 7,5 млн баррелей в сутки в период до начала военной операции РФ в Украине в конце февраля, заявил Мюллер в подкасте Gulf Intelligence. Поставки могут упасть еще больше после 15 мая, добавил эксперт.

"Мы практически приближаемся к той дате, после которой международная банковская система не сможет осуществлять транзакции с участием российских организаций. Санкции ЕС запретят целый ряд операций с 15 мая", - сказал Мюллер.

При этом даже для тех компаний, которые до сих пор могли торговать российскими энергоресурсами, ссылаясь на обязательства по контрактам, наступит совершенно "другая реальность", отметил Мюллер.

Тем временем в прошлом месяце Vitol объявила, что намерена прекратить осуществлять сделки с продукцией из РФ к концу текущего года.

Мюллер также отметил, что многие трейдеры, страховщики, банки и логистические компании уже сокращают объемы работ с российскими энергоресурсами из-за опасений нарушить введенные санкции и навредить репутации. Тем не менее некоторые некрупные трейдеры, как ожидается, продолжат совершать сделки с Россией, хотя столкнутся с задержками поставок из-за трудностей в нахождении страховщиков и перевозчиков.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent к 14:30 в среду подорожали на $2,99 (2,92%) по сравнению с ценой на закрытие предыдущих торгов, до $105,45 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az