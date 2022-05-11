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СНГ 11.05.2022 16:43

Кремль анализирует ситуацию с возможным изменением конфигурации НАТО у российских границ - Песков

Кремль внимательно наблюдает и анализирует ситуацию с возможным изменением конфигурации НАТО у российских границ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на визит премьера Великобритании Бориса Джонсона в Швецию и Финляндию, которые вскоре могут подать заявку на вступление в альянс. У Пескова поинтересовались, следят ли в Кремле за этим визитом и каковы будут действия России в случае присоединения этих стран к НАТО.

"Все, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа", - сказал Песков, добавив, что больше на данный момент ему сказать нечего.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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