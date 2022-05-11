Кремль анализирует ситуацию с возможным изменением конфигурации НАТО у российских границ - Песков

Кремль внимательно наблюдает и анализирует ситуацию с возможным изменением конфигурации НАТО у российских границ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его внимание обратили на визит премьера Великобритании Бориса Джонсона в Швецию и Финляндию, которые вскоре могут подать заявку на вступление в альянс. У Пескова поинтересовались, следят ли в Кремле за этим визитом и каковы будут действия России в случае присоединения этих стран к НАТО.
"Все, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа", - сказал Песков, добавив, что больше на данный момент ему сказать нечего.
Баку и Буэнос-Айрес обсудили сотрудничество в сферах АПК, связи и энергетики
Президент Литвы 18 мая приедет в Азербайджан
RICON проведет вертикальное планирование строительства ЖК в Физули
Иностранные нефтегазовые компании в I кв. зафиксировали более $40 млрд убытков от обесценения инвестиций в РФ
Налоговая служба закупает 13 автомобилей Khazar SD
Баку и Нур-Султан договорились о совместных проектах в космической сфере
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Саудовской Аравии
В Азербайджане почти 2 недели нет умерших от COVID-19
Токаев считает, что Казахстан и Турция могут создать на Каспии новый турцентр
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Развивайте свой бизнес с кредитом от Yelo Bank под 5% годовых
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ