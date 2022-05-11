США поставят Таджикистану БПЛА на $20 млн и помогут с укреплением госграниц

США поставят пограничным войскам Таджикистана разведывательные дроны (БПЛА) "Puma", а также займутся укреплением таджикско-афганской границы, сообщило в среду издание "Азия-Плюс", со ссылкой на посла США в республике Джорджа Марка Поммершайма.
"Детали соглашения стоимостью 20 млн долларов в настоящее время согласовываются сторонами. Американские дроны будут служить для наблюдения за воздушным пространством Таджикистана в приграничных районах", - сообщил на пресс-конференции в Душанбе Поммершайм, чьи слова приводит издание.
По сообщению "Азия-Плюс", посол также сообщил, что США намерены построить погранпост на таджикско-афганской границе, а также пограничную заставу для 900 военнослужащих и членов их семей на границе Таджикистана, Афганистана и Узбекистана.
По его словам, строительство нового пограничного поста в Чалдоваре на таджикско-афганской границе обойдется в $3 млн, а строительство погранзаставы - в $30 млн.
Как сказал Поммершайм, строительство КПП и пограничной заставы начнется в ближайшее время, это один из крупнейших грантов США Таджикистану. В будущем, по его словам, только на пограничной заставе смогут жить 900 военнослужащих и членов их семей.
Дипломат также сообщил журналистам, что США планируют отремонтировать семь пограничных контрольно-пропускных пунктов в Таджикистане.
"В прошлом мы помогли отремонтировать 4 погранперехода. В дальнейшем будем помогать Пограничным войскам Таджикистана в модернизации таких объектов, в том числе кинологических центров", - добавил американский посол.
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