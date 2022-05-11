Финляндия рассматривает идею о вступления в НАТО, стремясь гарантировать безопасность своих граждан - премьер

Если Финляндия вступит в НАТО, то сделает это для обеспечения безопасности своих граждан, заявила в среду премьер этой страны Санна Марин.

"Я рассказала премьер-министру Кисиде о наших планах, касающихся потенциальной заявку на вступление в НАТО. Если Финляндия сделает этот исторических шаг, это будет в целях в безопасности наших граждан", - приводят европейские СМИ слова Марин, находящейся с визитом в Японии.

В Финляндии в последние недели проходит обсуждение предложения о вступлении страны вместе со Швецией в НАТО.

Ожидается, что 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё объявит о своей позиции относительно вступления страны в НАТО.