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Дальнее зарубежье 11.05.2022 17:31

Премьеры Великобритании и Швеции подписали документы о гарантиях безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал вместе с премьером Швеции Магдаленой Андерсон документы о предоставлении взаимных гарантий безопасности, сообщили в среду на Даунинг-стрит.

"Утром премьер подписал заверения о взаимном обеспечении безопасности с премьером Андерссон в Швеции", - говорится в сообщении британского правительства.

Ожидается, что позже в среду Джонсон подпишет аналогичный документ в Финляндии.

"Эти заявления приведут к кардинальным изменениям в сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между Великобританией и каждой из этих стран. Это активизирует обмен разведданными, ускорит совместную военную подготовку, проведение учений и развертывания военных, а также укрепит безопасности во всех трех странах и северной Европе", - указывается в сообщении.

Визит Джонсона в Швецию и Финляндию проходит на фоне сообщений о возможной скорой подаче Стокгольмом и Хельсинки заявок на вступление в НАТО.

Накануне финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели.

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