Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.05.2022 17:41

Страны ЕС больше не будут требовать ношения медицинских масок в самолетах и аэропортах

В ЕС рекомендуют со следующей недели отказаться от обязательного ношения медицинских масок в аэропортах и самолетах в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19, говорится в среду в совместном заявлении Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) выпустили обновление мер безопасности для авиапутешествий, который делает возможным ослабление необходимости носить медицинские маски на борту самолета", - говорится в совместном заявлении двух организаций. При этом отмечается, что маска все еще является одним из лучших способов защиты от коронавируса.

Новые рекомендации "учитывают последние изменения в ситуации с пандемией, в частности, уровень вакцинации и иммунитет, приобретенный естественным путем, а также сопутствующую отмену ограничений во всем большем числе европейских стран".

Рекомендации начнут действовать с 16 мая, однако авиакомпании смогут самостоятельно решать, как и когда модифицировать правила на их авиарейсах. Согласно рекомендациям, если самолет летит из страны или в страну, в которой все еще требуется ношение масок в публичном транспорте, маски на борту самолета следует поощрять. Также маски, по мнению экспертов ЕС, следует продолжать носить пассажиры, находящиеся в группе риска.

Также пассажирам рекомендуется продолжить сохранять социальную дистанцию в аэропортах в случаях, когда это возможно и не "приведет к заторам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az