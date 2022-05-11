На улицах Шри-Ланки разместили бронетехнику и военных

Власти Шри-Ланки разместили на улицах столицы бронетехнику и военных после массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками, сообщает агентство Associated Press.
Военнослужащие патрулируют некоторые районы Коломбо. В Минобороны Шри-Ланки заявили, что военные вернутся на места постоянного базирования, как только ситуация с безопасностью в стране нормализируется.
Старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ранее на этой неделе ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют, в частности отставки и президента Готабаи Раджапаксы.
Власти, со своей стороны, перевезли экс-премьера на военно-морскую базу на севере страны.
Между тем, в ряде СМИ появилась информация, что "некоторые политические деятели и их семьи уехали в Индию" из Шри-Ланки, но посольство Индии опровергло эти сообщения. В индийском посольстве также назвали неверной информацию о том, что Индия якобы направляет своих военных на Шри-Ланку.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, уничтожено огнем 60 транспортных средств и 104 здания.
В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.
Шри-Ланка, по мнению ряда СМИ, переживает самый серьёзный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
Баку и Буэнос-Айрес обсудили сотрудничество в сферах АПК, связи и энергетики
Президент Литвы 18 мая приедет в Азербайджан
RICON проведет вертикальное планирование строительства ЖК в Физули
Иностранные нефтегазовые компании в I кв. зафиксировали более $40 млрд убытков от обесценения инвестиций в РФ
Налоговая служба закупает 13 автомобилей Khazar SD
Баку и Нур-Султан договорились о совместных проектах в космической сфере
Лаос открылся для вакцинированных иностранных туристов
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Саудовской Аравии
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Развивайте свой бизнес с кредитом от Yelo Bank под 5% годовых
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ