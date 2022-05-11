На улицах Шри-Ланки разместили бронетехнику и военных

Власти Шри-Ланки разместили на улицах столицы бронетехнику и военных после массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками, сообщает агентство Associated Press.

Военнослужащие патрулируют некоторые районы Коломбо. В Минобороны Шри-Ланки заявили, что военные вернутся на места постоянного базирования, как только ситуация с безопасностью в стране нормализируется.

Старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ранее на этой неделе ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют, в частности отставки и президента Готабаи Раджапаксы.

Власти, со своей стороны, перевезли экс-премьера на военно-морскую базу на севере страны.

Между тем, в ряде СМИ появилась информация, что "некоторые политические деятели и их семьи уехали в Индию" из Шри-Ланки, но посольство Индии опровергло эти сообщения. В индийском посольстве также назвали неверной информацию о том, что Индия якобы направляет своих военных на Шри-Ланку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, уничтожено огнем 60 транспортных средств и 104 здания.

В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

Шри-Ланка, по мнению ряда СМИ, переживает самый серьёзный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.