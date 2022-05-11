В Азербайджане почти 2 недели нет умерших от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792,651 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 6 случаях заражения.
Тринадцатый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 709 человек.
От COVID-19 вылечились 782,872 тыс. (+3 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 70 человек.
За сутки медики провели 3 861 теста на коронавирус против 1 752 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 842,319 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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