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Здравоохранение 11.05.2022 16:39

В Азербайджане почти 2 недели нет умерших от COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792,651 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 6 случаях заражения.

Тринадцатый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 709 человек.

От COVID-19 вылечились 782,872 тыс. (+3 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 70 человек.

За сутки медики провели 3 861 теста на коронавирус против 1 752 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 842,319 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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