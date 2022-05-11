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Туризм 11.05.2022 16:45

Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Саудовской Аравии

Азербайджанские компании примут участие в международной туристической выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которая пройдет 22-24 мая 2022 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Smartexpo» для установки «под ключ» выставочного стенда на выставке в Эр-Рияде.

С компанией заключен соответствующий контракт на сумму 249,596 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРИЗМ, САУДАРАВИЯ, ВЫСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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