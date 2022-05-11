Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Саудовской Аравии

Азербайджанские компании примут участие в международной туристической выставке в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которая пройдет 22-24 мая 2022 года. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, Госагентство по туризму (ГАТ) привлекло ООО «Smartexpo» для установки «под ключ» выставочного стенда на выставке в Эр-Рияде. С компанией заключен соответствующий контракт на сумму 249,596 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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