Баку и Буэнос-Айрес обсудили сотрудничество в сферах АПК, связи и энергетики

Азербайджан и Аргентина провели очередной раунд межмидовских политических консультаций.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Аргентины, консультации прошли в Буэнос-Айресе.
Азербайджанскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов, аргентинскую – замглавы МИД Пабло Теттаманти.
«В ходе встречи Мамедов и Теттаманти рассмотрели различные аспекты двустороннего сотрудничества с акцентом на анализ возможностей для увеличения торговли сельскохозяйственной продукцией, сотрудничества в области спутниковой связи и ядерной энергетики на основе существующих контактов между INVAP (аргентинская компания, которая реализует высокотехнологичные проекты в ядерной, космической, энергетической, медицинской отраслях - ИФ) и Azerkosmos», - говорится в информации.
Стороны также обсудили ситуацию в Латинской Америке, на Южном Кавказе, события вокруг Украины и наиболее важные аспекты нынешнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.
МИД Азербайджана в свою очередь сообщает, что Мамедов также провел встречу министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафиеро.
«В ходе встречи был высоко оценен уровень межгосударственных связей, отмечена важность политического диалога между Азербайджаном и Аргентиной, обсуждены возможности расширения сотрудничества в различных сферах, включая сельское хозяйство, транспорт, энергетику и гуманитарную сферу», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Э.Шафиев
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