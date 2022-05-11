Азербайджан проводит очень агрессивную дипломатическую политику по отношению к Армении - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан проводит агрессивную политику по отношению к Армении и хочет испортить имидж страны в России и на Западе.

«Азербайджан проводит очень агрессивную политику по отношению к Армении. Делом азербайджанской дипломатии в последнее время стало следующее – в ЕС и США они заявляют, что Армения - пророссийская страна, а в России заявляют, что Армения - прозападная страна, заявляя также, что в стране утвердилась прозападное правительство, пришедшее к власти в результате цветной революции, которая действует против РФ", - сказал Пашинян, выступая в Нидерландском институте международных отношений "Клингендайл".

По словам премьера, цель подобной политики – «сформировать отрицательное восприятие Армении в России и на Западе».