Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.05.2022 17:14

Азербайджан проводит очень агрессивную дипломатическую политику по отношению к Армении - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан проводит агрессивную политику по отношению к Армении и хочет испортить имидж страны в России и на Западе.

«Азербайджан проводит очень агрессивную политику по отношению к Армении. Делом азербайджанской дипломатии в последнее время стало следующее – в ЕС и США они заявляют, что Армения - пророссийская страна, а в России заявляют, что Армения - прозападная страна, заявляя также, что в стране утвердилась прозападное правительство, пришедшее к власти в результате цветной революции, которая действует против РФ", - сказал Пашинян, выступая в Нидерландском институте международных отношений "Клингендайл".

По словам премьера, цель подобной политики – «сформировать отрицательное восприятие Армении в России и на Западе».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАШИНЯН, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по 5 базовым принципам мирного договора Пашинян готов обменять своего сына на армянских военных в Азербайджане Армения готова к уточнению границы с Азербайджаном, предлагает отвести подразделения ВС с обеих сторон - Пашинян Армения и Азербайджан должны совместно пользоваться ж/д сообщением с Ираном и Россией - Пашинян Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций Армении с Азербайджаном Алиев заявил об отсутствии контактов с Пашиняном после провокационных заявлений премьера Армении по Карабаху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az