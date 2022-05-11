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11.05.2022 17:32

Развивайте свой бизнес с кредитом от Yelo Bank под 5% годовых

Постоянно поддерживающий расширение и финансирование частного предпринимательства, Yelo Bank предоставляет широкие возможности для развития реального сектора. В сотрудничестве с Фондом Развития Предпринимательства, Банк предлагает бизнес-кредиты до 10 миллионов манат всего от 5% годовых. Кроме того, заемщики могут воспользоваться льготным периодом вплоть до половины от срока кредита.

Следует отметить, что в первом квартале 2022 года Yelo Bank вошел в топ-5 среди уполномоченных банков по количеству кредитов, выданных посредством Фонда Развития Предпринимательства.

К концу апреля текущего года Yelo Bank предоставил 2,3 млн. манатов льготных кредитов на развитие реального сектора, большая часть которых пришлась на регионы, тем самым охватив разные отрасли сельского хозяйства. В целом за этот период Банк выделил 110,5 млн. манатов для финансирования бизнеса.

Заказать кредит можно в любом филиале Банка, либо онлайн по ссылке: https://bit.ly/ylkhnv

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам (кредит, карта, депозит, мобильное приложение и др.)? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты вFacebook,Instagramили Whatsappи мы обязательно ответим!

Yelo Bank – Яркий банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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