Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.05.2022 17:35

Баку и Нур-Султан договорились о совместных проектах в космической сфере

Азербайджанское космическое агентство Azerkosmos и АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» договорились о реализации совместных проектов в космической сфере.

«Делегация Azerkosmos приняла участие в «Конференции космических технологий», состоявшейся 10-11 мая в Ташкенте. В ходе конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Azercosmos и "Қазақстан Ғарыш Сапары». Таким образом, Азербайджан и Казахстан договорились об организации совместных проектов в космической сфере и взаимном использовании спутниковых ресурсов», - говорится в информации Azerkosmos.

По данным агентства, конференция была посвящена возможностям быстрорастущей мировой космической отрасли, спутникам и сферам их применения, инновациям в космосе и инвестициям в эту сферу.

Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары» со стопроцентным участием государства в уставном капитале была создана 17 марта 2005 года для развития космической отрасли, проведения космических операций. Сферой деятельности компании является производство технических средств для космических проектов, запуски на орбиту и реализация подобных технологических процессов.

Azerkosmos создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОСМОС, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az