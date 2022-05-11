Баку и Нур-Султан договорились о совместных проектах в космической сфере

Азербайджанское космическое агентство Azerkosmos и АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» договорились о реализации совместных проектов в космической сфере.
«Делегация Azerkosmos приняла участие в «Конференции космических технологий», состоявшейся 10-11 мая в Ташкенте. В ходе конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Azercosmos и "Қазақстан Ғарыш Сапары». Таким образом, Азербайджан и Казахстан договорились об организации совместных проектов в космической сфере и взаимном использовании спутниковых ресурсов», - говорится в информации Azerkosmos.
По данным агентства, конференция была посвящена возможностям быстрорастущей мировой космической отрасли, спутникам и сферам их применения, инновациям в космосе и инвестициям в эту сферу.
Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары» со стопроцентным участием государства в уставном капитале была создана 17 марта 2005 года для развития космической отрасли, проведения космических операций. Сферой деятельности компании является производство технических средств для космических проектов, запуски на орбиту и реализация подобных технологических процессов.
Azerkosmos создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
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