Tecnimont перебрасывает ресурсы с незавершенных проектов в РФ, их стоимость оценивается в 1,1 млрд евро

Последствия санкций, введенных в связи с российско-украинским конфликтом, стали приводить к замедлению операционной деятельности проектов, реализуемых итальянской Maire Tecnimont SpA в РФ.

При этом коммерческая деятельность, направленная на заключение новых контрактов в России, была приостановлена. "Эволюция европейских санкций с начала кризиса настолько усложнила деятельность по текущим проектам, что, если нынешняя ситуация существенно не улучшится, ожидается, что вся операционная деятельность будет постепенно приостановлена к концу первого полугодия текущего года", - сообщает компания в своем отчете.

По состоянию на 30 апреля 2022 года портфель заказов Maire Tecnimont, связанных с проектами, находящимися в стадии завершения в России, составляет приблизительно 1,1 млрд евро, или около 12% от общего портфеля заказов, который был бы выполнен в течение периода 2022-2024 гг. при нормальных условиях, уточняет EPC-подрядчик.

"В настоящее время не предвидится, что деятельность по этим проектам будет продолжена после первого полугодия этого года, и, следовательно, задействованные операционные ресурсы постепенно перенаправляются на другие многочисленные проекты в очереди, от которых ожидается увеличение производства в ближайшие месяцы по сравнению с первоначальными планами", - поясняет Maire Tecnimont.

Компания отмечает, что финансовое положение по проектам в РФ продолжает оставаться в значительной степени сбалансированным, и существенных изменений в этой ситуации не ожидается даже после полной приостановки работы.

Консолидированная чистая прибыль Maire Tecnimont по итогам первого квартала 2022 года составил 17,9 млн евро, что на 1,5% выше, чем годом ранее. Выручка увеличилась на 16,4%, до 728,4 млн евро, EBITDA - на 15,5%, до 43,7 млн евро (+15,5%).

Maire Tecnimont - один из крупнейших иностранных EPC-подрядчиков в российском ТЭКе. Среди его заказчиков - "СИБУР", "Казаньоргсинтез" и ряд других компаний. Последний большой контракт на 1,1 млрд евро, анонсированный до санкций в январе, был заключен с "Роснефтью" на строительство установки гидрокрекинга на Рязанской НПК.