Налоговая служба закупает 13 автомобилей Khazar SD

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана закупает у ООО «Azermash» 13 автомобилей.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на закупку 13 автомобилей «Khazar SD» на сумму 214,5 тыс. манатов.
Таким образом, средняя стоимость одного автомобиля составляет 16,5 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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