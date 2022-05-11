Пашинян сообщил о готовящейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

"В предстоящем времени предусмотрена встреча наших представителей по вопросу делимитации и демаркации границы, а также глав МИД Армении и Азербайджана", - сказал Пашинян, выступая в Нидерландском институте международных отношений "Клингендайл".

Он также заявил о необходимости начала переговоров по соглашению о мире между Ереваном и Баку.