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Регион 11.05.2022 19:37

Пашинян сообщил о готовящейся встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

"В предстоящем времени предусмотрена встреча наших представителей по вопросу делимитации и демаркации границы, а также глав МИД Армении и Азербайджана", - сказал Пашинян, выступая в Нидерландском институте международных отношений "Клингендайл".

Он также заявил о необходимости начала переговоров по соглашению о мире между Ереваном и Баку.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ВСТРЕЧА


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